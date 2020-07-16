Кирилл Шевченко возглавил НБУ: что о нем известно

Новый руководитель Нацбанка имеет богатый опыт работы в банковской сфере.

Верховная Рада назначила на должность главы Национального банка Украины известного в Украине банкира Кирилла Шевченко. Накануне его кандидатуру внес в парламент президент Владимир Зеленский.

Биография Кирилла Шевченко

Родился в России (г. Тула) в 1972 году. В 1987-1989 годах работал на шахте в Луганской области. Затем поступил в Харьковский государственный экономический университет (прежнее название – Харьковский инженерно-экономический институт), где получил диплом по специальности "Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности".

Кирилл Шевченко: карьера банкира

Банкирская карьера Кирилла Шевченко началась в 1994 году с харьковского филиала "Украинского кредитного банка".

В 1995 году Шевченко перешел в харьковской филиал "Райффайзен Банка Аваль". Впоследствии перешел в банк "Финансы и кредит", где проработал 11 лет, дослужившись до должности заместителя главы правления.

Затем в 2004 году банкир возглавил Государственное ипотечное учреждение.

В 2009 году он был советником на тот момент премьер-министра Юлии Тимошенко. В том же году он входит в наблюдательный совет "Укргазбанка" после его национализации.

В 2010 году стал соучредителем "Терра Банка", который затем был продан. До осени 2014 года Шевченко работал советником главы правления "Ощадбанка".

Позже Кирилл Шевченко вернулся в "Укргазбанк" на должность первого заместителя главы правления, а с 2015 года – занял пост главы правления этого банка.

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