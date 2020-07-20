Монетарная политика НБУ доказала свою действенность - Шевченко

По словам главы Нацбанка, регулятор совместно с правительством должны позаботиться о восстановлении экономики в кратчайшие сроки.

Монетарная политика Национального банка Украины доказала свою действенность, что видно по низкому уровню инфляции и быстрому успокоению валютного рынка, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе брифинга.

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"Сегодня у Украины новый вызов – восстановление экономики. И Национальный банк вместе с правительством должен позаботиться о том, чтобы восстановить экономику в кратчайшие сроки. Это приоритет номер один, с учётом того, что монетарная политика НБУ будет сохранена", - отметил Шевченко.

По его словам, Нацбанк по закону не является кредитором экономики, и поэтому сегодня регулятор может работать исключительно над тем, чтобы упростить для банковской системы требования к прозрачным и качественным заемщикам банков, в первую очередь бизнеса, который платит налоги и имеет отчетность.

Кроме того, глава НБУ отметил правительственные программы, такие как программа кредитования "5-7-9%" и правительственные портфельные гарантии, которые являются инструментами, позволяющими ускорить рост экономики.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового главу Национального банка Кирилла Шевченко. Президент считает, что Шевченко справится со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед ним и НБУ.

16 июля Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия с должности главы Национального банка Украины.

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