Гривня в столичных обменниках ослабла до 39,30 грн/доллар, курс к евро сегодня составляет 39,75 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослаб на 80 копеек - до 39,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривня ослабла на 75 копеек - до 39,75 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,50 грн за долл., евро - 38,00 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 9 утра 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл. Теперь один доллар в стране по официальному курсу стоит дороже 36 гривен.

Такое решение обусловлено тем, что для золотовалютных резервов Украины очень дорого стоило сдерживание официального курса на уровне 29,25.

Позже в Национальном банке рассказали, как изменение официального обменного курса повлияет на инфляцию и цены на топливо.