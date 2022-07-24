Милованов назвал факторы, которые будут способствовать изменению курса доллара.

Курс доллара в Украине больше не вернется к уровню, на котором был до полномасштабного вторжения России.

Такое мнение высказал экс-министр экономики, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в эфире национального телемарафона.

"Думаю, это несбыточная мечта. 29 уже больше не будет", - отметил он.

Милованов спрогнозировал, что курс доллара может вернуться к отметке в 36 гривен. "Это произойдет, если, например, пойдет экспорт зерна в соответствии с соглашением о разблокировке портов. Или значительно увеличится международная финансовая поддержка. Или достаточно быстро закончится война. Если война продлится дольше, то на курс будет давление, чтобы он рос", - пояснил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 9 утра 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл. Теперь один доллар в стране по официальному курсу стоит дороже 36 гривен.

Такое решение обусловлено тем, что для золотовалютных резервов Украины очень дорого стоило сдерживание официального курса на уровне 29,25.

Позже в Национальном банке рассказали, как изменение официального обменного курса повлияет на инфляцию и цены на топливо.