Этот эффект уже учтен в новом макроэкономическом прогнозе НБУ, который предполагает, что инфляция превысит 30% в этом году.

Коррекция официального обменного курса гривни к доллару может вызвать рост инфляции на 2-3 процентных пункта, А цен на топливо - на 0,6-0,8 п. п.

Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук во время брифинга.

"По нашему мнению, влияние коррекции официального курса доллара на динамику инфляции будет достаточно умеренным. На сегодня у нас в корзине потребительской инфляции где-то треть составляют импортируемые товары, но даже для них перенос от изменения официального обменного курса будет неполным", - сказал Николайчук.

По словам замглавы Нацбанка, частично влияние изменения курса на такие товары будет нивелироваться сокращением маржи импортеров, частично в цены уже были заложены ожидания девальвации. Также часть товаров, которая продается на рынке Украины, завозилась через закупку наличной валюты, соответственно, с другим обменным курсом.

"Поэтому, если оценивать это в цифрах, по нашему мнению, коррекция официального курса обусловит где-то 2-3 п. п. дополнительных в инфляцию, из которых повышение цен на топливо обусловит примерно 0,6 - 0,8 п. п. В целом этот эффект уже учтен в нашем новом макроэкономическом прогнозе, который предусматривает, что инфляция превысит 30% в этом году и постепенно будет снижаться в следующем до уровня около 20%", - сказал Николайчук.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию в более 30% по итогам 2022 года.

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