Не все доллары для обмена принимают банки и валютные обменники в Украине. В частности, речь идет о купюрах номиналом 100 долларов.
По информации на сайте Национального банка Украины, доллары, выпущенные с 1914 года, действительны, в том числе и банкноты номиналом 100 долларов. При этом, ни год выпуска, ни дизайн никак не влияют на ситуацию.
В то же время банки и обменники в Украине могут отказывать в операциях с некоторыми долларами.
Какие 100 долларов не принимают
Финансовые учреждения не принимают сильно изношенные или поврежденные банкноты. Кроме того, украинцам могут отказать в операциях с американской валютой, если банкноты фальшивые.
Какие доллары считаются поврежденными и что с ними делать
В Национальном банке Украины отметили, что все украинские финучреждении должны принимать помятые или поврежденные банкноты, которые не потеряли свою платежеспособность - купюры с потертостью или незначительными пятнами.
Курс доллара в Украине 5 декабря
Наличный курс доллара к гривне в банках Украины снизился на 4 копейки и в среднем составляет 41,95 гривни за доллар. При этом продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.