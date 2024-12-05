Отмечается, что в банках и обменниках могут отказать в операциях с определенными банкнотами.

Не все доллары для обмена принимают банки и валютные обменники в Украине. В частности, речь идет о купюрах номиналом 100 долларов.

По информации на сайте Национального банка Украины, доллары, выпущенные с 1914 года, действительны, в том числе и банкноты номиналом 100 долларов. При этом, ни год выпуска, ни дизайн никак не влияют на ситуацию.

В то же время банки и обменники в Украине могут отказывать в операциях с некоторыми долларами.

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Какие 100 долларов не принимают

Финансовые учреждения не принимают сильно изношенные или поврежденные банкноты. Кроме того, украинцам могут отказать в операциях с американской валютой, если банкноты фальшивые.

В Национальном банке Украины отметили, что все украинские финучреждении должны принимать помятые или поврежденные банкноты, которые не потеряли свою платежеспособность - купюры с потертостью или незначительными пятнами.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины снизился на 4 копейки и в среднем составляет 41,95 гривни за доллар. При этом продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.

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