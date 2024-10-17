Доллары, как и любая другая валюта, изнашиваются. Банкноты могут порваться, намокнуть, затереться, но не все такие купюры считаются изношенными.
В НБУ отметили, что все украинские финучреждении должны принимать помятые или поврежденные банкноты, которые не потеряли свою платежеспособность - купюры с потертостью или незначительными пятнами.
В то же время есть купюры, которые могут не принимать для обмена, а именно:
- разорванные или разрезанные;
- с повреждением дизайна или элементов защиты;
- с печатными недостатками;
- обожженные/трухлые/гнилые;
- с изменениями первоначального цвета бумаги или изображений;
- с общими загрязнениями или пятнами, занимающими половину банкноты;
- изъятые из обращения.
Отмечается, что такие купюры могут приниматься на инкассо - процедура, в рамках которой значительно изношенные или поврежденные банкноты пересылаются иностранному банку-корреспонденту для обмена. Такой обмен проводят отделения государственных банков, но не все. Также обменный курс можте отличаться от официально установленного.
Центробанк США время от времени меняет дизайн долларовых банкнот. В 2013 году появились новые 100 долларов, которые имеют ряд отличий.
Портрет и виньетка Бенджамина Франклина на новых купюрах немного больше и отсутствует овальная рамка. Кроме того, для изготовления бумаги для банкнот используется хлопок и лен, что придает им бархатистости и легкой шероховатости.