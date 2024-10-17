Отмечается, что некоторые купюры банки и небанковские учреждения могут не принимать для обмена.

Доллары, как и любая другая валюта, изнашиваются. Банкноты могут порваться, намокнуть, затереться, но не все такие купюры считаются изношенными.

В НБУ отметили, что все украинские финучреждении должны принимать помятые или поврежденные банкноты, которые не потеряли свою платежеспособность - купюры с потертостью или незначительными пятнами.

В то же время есть купюры, которые могут не принимать для обмена, а именно:

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разорванные или разрезанные;

с повреждением дизайна или элементов защиты;

с печатными недостатками;

обожженные/трухлые/гнилые;

с изменениями первоначального цвета бумаги или изображений;

с общими загрязнениями или пятнами, занимающими половину банкноты;

изъятые из обращения.

Отмечается, что такие купюры могут приниматься на инкассо - процедура, в рамках которой значительно изношенные или поврежденные банкноты пересылаются иностранному банку-корреспонденту для обмена. Такой обмен проводят отделения государственных банков, но не все. Также обменный курс можте отличаться от официально установленного.

100 долларов нового образца

Центробанк США время от времени меняет дизайн долларовых банкнот. В 2013 году появились новые 100 долларов, которые имеют ряд отличий.

Портрет и виньетка Бенджамина Франклина на новых купюрах немного больше и отсутствует овальная рамка. Кроме того, для изготовления бумаги для банкнот используется хлопок и лен, что придает им бархатистости и легкой шероховатости.

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