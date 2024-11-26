Отмечается, что возможный возросший спрос на валюту компенсирует Нацбанк.

Ситуация на валютному рынке в первый месяц зимы не будет отличаться от осени. Скачки курса маловероятны, а общий рост, в сравнении с ноябрем, может составить от 0,2% до 0,8%.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что есть много неизвестных факторов, которые могут оказывать давление на граждан и на рынок в целом. В частности, речь идет об энергообстановке, последствиях войны для инфраструктуры, ситуации на поле боя, а также внешнеэкономических и внешнеполитических обстоятельствах.

Банкир считает, что вполне возможно, что на 1 января 2025 года официальный курс остановится в пределах 41,6-41,8 гривень за доллар.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях в конце 2024 года обойдется украинцам в 4160 – 4180 гривень. При этом 1000 долларов в гривнях будет стоить 41600 – 41800 гривень.

Украинский экономист и финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что до конца 2024 года курс доллара может достичь уровня 42-43 гривны за доллар.

Таким образом 100 долларов в гривнах до конца года будет стоить 4200 - 4300 гривни, а 1000 долларов в гривнах обойдется украинцам 42 000 - 43 000 гривень.

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