Продать доллар можно в среднем по курсу 41,50 грн, евро - 43,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 5 декабря, снизился на 4 копейки и в среднем составляет 41,95 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 44,20 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,60 грн за евро.

Какой курс доллара на сегодня в Киеве

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,80 грн/долл., что на 3 копейки ниже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,75 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 2 копейки и составляет 44,25 грн/евро, курс продажи - 44,10 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 5 декабря, составляет 102 522 долл., что стало рекордом по стоимости. В гривне ее цена сегодня составила 4 264 314,39 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 5 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,66 грн/долл. Таким образом, гривна укрепилась на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 43,70 гривен за один евро, то есть гривна выросла на 12 копеек.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 41,25 до 42,10 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,35 до 42,00 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Вас также могут заинтересовать новости: