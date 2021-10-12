Прогнозируемая чистая прибыль – около 4,2 млрд грн.

Кабинет министров Украины одобрил стратегию развития "Ощадбанка" на 2021-2024 годы.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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"Одобрение стратегии развития "Ощадбанка" обеспечит его надлежащее функционирование, будет способствовать эффективному управлению, защите прав вкладчиков, кредиторов и государства как акционера. Одним из приоритетов правительства является реформирование государственного банковского сектора, и Минфин осуществляет целенаправленные шаги для построения надежной и конкурентоспособной банковской системы", – прокомментировал заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

В одобренной стратегии указано, что "Ощадбанк" будет стремиться достичь прогнозного чистой прибыли – около 4,2 млрд грн, доходности на капитал – около 15% и соотношение расходов к доходам – менее 65%.

"Ощадбанк" урегулирует уровень неработающих активов и последовательно сократит их долю до 10%.

Также стратегией определено уменьшение "Ощадбанком" уровня операционных расходов и пересмотр капитальных затрат путем оптимизации сети и централизации операций.

Диджитализація банка до 2024 года включает в себя завершение процесса цифровизации услуг для клиентов и внутренних процессов, а также обеспечения конкурентного скорости запуска новых продуктов.

Кроме того, предусматривается присоединение "Ощадбанка" к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, что в дальнейшем обеспечит вхождение международных финансовых организаций в капитал банка.

Спор "Ощадбанка" со "Сбербанком":

"Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

Дочерний банк российского "Сбербанка" в Украине работает на рынке страны с 2001 года.

В апреле 2017 года Хозяйственный суд г. Киева признал недействительными десять торговых марок украинского дочернего банка российского "Сбербанка", в связи с чем финучреждение лишилось доменного имени sberbank.ua и не может использовать торговую марку "Сбербанк".

12 августа 2020 года "Ощадбанк" выиграл суд у Сбербанка РФ, который заявлял, что регистрация "Сбербанком" торговой марки "Сбербанк" на территории Украины нарушила права "Сбербанка России".

26 ноября 2020 года кассационный хозяйственный суд Верховного суда Украины отклонил кассационную жалобу "Сбербанка России" и оставил в силе решение о признании торговой марки "Сбербанк" на территории Украины собственностью "Ощадбанка".

20 августа 2021 года Верховный суд Украины запретил дочернему банку российского госбанка "Сбербанк России" использовать торговую марку "Сбербанк" на территории Украины.

Автор: Екатерина Жирий