Расчеты происходят также в евро и дирхамах.

Индийские компании используют глобальную платежную систему SWIFT для расчетов с РФ в долларах при том, что многие банки страны-агрессора были заблокированы в системе из-за санкций.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. На данный момент неизвестно, какие банки индийские трейдеры использовали для платежей.

"Мы используем SWIFT для платежей в долларах", - сказал чиновник на условиях анонимности.

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Как отмечается, с апреля 2022-го по февраль 2023 года импорт Индии из России вырос почти в пять раз и достиг $41,56 млрд. Так, в январе импорт российской нефти в Индию вырос на 9,2% до рекордных 1,4 млн баррелей в сутки.

После начала полномасштабной войны в Украине Индия начала использовать разные валюты для расчетов со страной-террористом.

"Расчеты происходят в разных валютах, в том числе в долларах, евро, дирхамах", - рассказал Кумар Саранджи.

Торговля Индии с Россией в условиях санкций

5 декабря 2022 года западные страны ввели потолок цен на нефть из России. В феврале 2023 года заработал запрет на закупку российских нефтепродуктов.

На фоне этого Россия стала ведущим поставщиком нефти в Индию. Большинство сделок между странами заключается не в долларах, а в других валютах. Однако это не помешало Кремлю за последние три месяца заработать на этом сумму, которая эквивалентна нескольким сотням миллионов долларов.

В феврале стало известно, что индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать большую часть российской нефти, закупаемой через базирующихся в Дубае трейдеров, в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов, а не в долларах США.

По данным Bloomberg, Индия обещала не нарушать санкции Запада против российской нефти. По данным источников, Индия провела детальную дискуссию с США и другими странами G7 на полях саммита G20, и они якобы довольны ее словами.

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