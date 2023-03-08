Индия занимает третье место в мире по импорту нефти, а Россия стала ее ведущим поставщиком после того, как Европа отказалась от поставок из Москвы в рамках санкций.

Массовые антироссийские санкции, введенные в связи с вторжением РФ в Украину, начали подрывать многолетнее господство доллара в международной торговле нефтью.

Как сообщает Reuters, большинство сделок с Индией - основным рынком сбыта нефти для России морским путем – заключается не в долларах, а в других валютах.

Как говорится в материале, Индия занимает третье место в мире по импорту нефти, а Россия стала ее ведущим поставщиком после того, как Европа отказалась от поставок из Москвы в рамках санкций.

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После принятия ценового потолка на нефть индийские потребители платили за основную часть российской нефти недолларовыми валютами, включая дирхам ОАЭ, а в последнее время — в российских рублях. Сделки по покупке российской нефти Индией за последние три месяца в сумме эквивалентны нескольким сотням миллионов долларов.

Платежи в дирхамах за российскую нефть могут осложнить санкции США и Великобритании.

Плата за нефть в долларах была почти универсальной практикой на протяжении десятилетий. Согласно данным платежной системы SWIFT за январь, доля этой валюты в общем объеме международных платежей составляет 40%.

Нефтяные санкции пртив агрессора

В связи с вторжением России в Украину, против агрессора ввели беспрецедентное количесто санкций.

В рамках одного из санкционных пакетов 5 декабря 2022 года был введен потолок цен на нефть. Это значит, что сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. С 5 февраля 2023 года ступил в силу запрет на закупку российских нефтепродуктов.

В ответ на санкци Путин запретил экспорт нефти по ценовому потолку.

6 марта 2023 года появилась информация о том, что Россия продала нефть за валюту, которую не сможет потратить. Индийский регулятор не разрешает российским компаниям, получившим оплату за российскую нефть в рупиях, торговать ей на Московской бирже и конвертировать ее в рубли так как индийское валютное регулирование ограничивает расчеты в рупиях за пределами Индии.

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