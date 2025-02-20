Отмечается, что Фонд работает в соответствии с законодательством.

С 1 марта планируется индексация пенсий в Украине для неработающих пенсионеров. Пенсионеры, которые продолжают работать, тоже могут претендовать на индексацию, но не все.

Издание "Апостроф" обратилось в Пенсионный фонд Украины, где сообщили, что индексацию пенсий работающих пенсионеров проведут с 1 апреля.

"Абзацем 5 части 4 статьи 42 закона №1058 предусмотрено, что органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля без дополнительного обращения лица проводят перерасчет пенсии тем пенсионерам, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года", - говорится в сообщении ПФУ.

Видео дня

При этом в Фонде не рассказали, какого количества работающих пенсионеров коснется перерасчет пенсий в 2025 году.

Индексация пенсий в Украине - последние новости

4 февраля президент Владимир Зеленский анонсировал повышение пенсий с весны.

Позже стало известно, что с 1 марта пенсии должны увеличить на 10% от текущего размера.

19 февраля Пенсионный фонд утвердил главный показатель для пересмотра пенсий - среднюю заработную плату за 2024 год. Этот показатель определен на уровне 17,486,60 гривны, что на 22,2% больше, чем в 2023 году.

Вас также могут заинтересовать новости: