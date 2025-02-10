Индексация пенсий в Украине: когда будет повышение и как вырастут выплаты

Расходы Пенсионного фонда Украины составят более 908 млрд гривен.

В Украине с 1 марта планируют провести индексацию пенсий. Таким образом пенсионные выплаты должны увеличиться на 10% от текущего размера, говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что общая сумма расходов в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год определена на уровне 908,2 млрд гривен.

"При этом учтено проведение в 2025 году перерасчетов пенсий/ежемесячных страховых выплат в связи проведением с 01.03.2025 индексации пенсионных и социальных выплат с применением коэффициента 1,10", - говорится в документе.

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Пенсии в Украине - последние новости

В Украине по состоянию на 1 января 2025 года насчитывается 10,3 миллиона украинцев, которые получают пенсионные выплаты.

В Пенсионном фонде Украины отмечали, что средний размер пенсионной выплаты в Украине по состоянию на 1 января 2025 года составил 5789,05 гривны. Это на 403,8 гривни больше, чем год назад. Наибольший размер средней пенсии зафиксирован в городе Киев - 8017,65 гривни, а самый низкий - в Тернопольской области - 4484,69 гривни.

Ранее народный депутат и общественный деятель Леся Забуранная сообщала, что индексацию пенсий в Украине проведут в марте 2025 года, как это и предусматривает закон. Отмечается, что минимальная индексация должна составить 100 гривень, тогда как максимальная будет составлять 1500 гривень.

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