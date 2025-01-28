Средняя пенсия за год выросла на 403,8 грн.

Средний размер пенсионной выплаты в Украине по состоянию на 1 января 2025 года составил 5789,05 грн. Это на 403,8 грн больше, чем год назад. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Общее количество пенсионеров в Украине составляет 10 343 630 человек. По состоянию на 1 января 2024 года их было больше - 10 516 537 человек.

Наибольший размер средней пенсии зафиксирован в городе Киев - 8017,65 грн, а самый низкий - в Тернопольской области - 4484,69 грн.

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При этом четверть пенсионеров, а это 25,9% или почти 2,7 млн человек, получают пенсию, которая достаточно значительно меньше средней - до 3000 грн. Почти столько же, а именно 25,5% или 2,6 млн человек, получают от 5001 до 10000 грн. Следует отметить, что в среднем эта сумма составляет 6844,95 грн.

От 4001 до 5000 грн получают 1,9 млн или 18,8% пенсионеров (4414,06 грн в среднем), а от 3001 до 4000 грн получают 17,6% или 1,8 млн пенсионеров (средний размер 3544,23 грн).

Самые высокие пенсии, а это более 10000 грн, получают 1,2 млн граждан или 12,2%. Средний размер выплаты у таких пенсионеров составляет 15379,97 грн.

Пенсии в Украине - последние новости

Накопительную пенсионную систему в Украине могут ввести уже с 2026 года, сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович. По ее словам, законопроект о накопительной пенсионной системе разработан Кабинетом министров.

Введение накопительных пенсий не приведет к увеличению налоговой нагрузки на украинцев, заявили в Министерстве социальной политики Украины. В ведомстве подчеркнули, что взносы работодателя и гражданина не увеличатся. Они будут выделены из текущего ЕСВ и НДФЛ.

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