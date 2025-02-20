Индексация пенсий в Украине: в ПФУ озвучили главный показатель для пересмотра выплат

Отмечается, что пересмотр выплат для пенсионеров должны провести с 1 марта.

Индексация пенсий в Украине пройдет уже в марте 2025 года. Пенсионный фонд утвердил главный показатель для пересмотра пенсионных выплат.

Речь идет о средней заработной плате за 2024 год. По данным ПФУ, этот показатель определен на уровне 17,486,60 гривни, что на 22,2% больше, чем в 2023 году.

К концу 2024 года, по данным Пенсионного фонда, средняя зарплата росла. Так, в октябре этот показатель составил 18 704,98 грн, в ноябре – 18 823,31 грн, а в декабре – 21 698,99 грн.

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При этом показатель средней зарплаты за последние три года, который применяется для расчета пенсии при обращении за ее назначением в 2025 году, составляет 15057,09 гривни.

Индексация пенсий в Украине - последние новости

В Украине по состоянию на 1 января 2025 года насчитывается 10,3 миллиона украинцев, которые получают пенсионные выплаты.

В Пенсионном фонде Украины отмечали, что средний размер пенсионной выплаты в Украине по состоянию на 1 января 2025 года составил 5789,05 гривни, что на 403,8 гривни больше, чем год назад.

Наибольший размер средней пенсии зафиксирован в городе Киев - 8017,65 гривни, а самый низкий - в Тернопольской области - 4484,69 гривни.

Позже стало известно, что с 1 марта пенсии должны увеличить на 10% от текущего размера.

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