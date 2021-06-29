В долларовом эквиваленте госдолг за этот период увеличился на 0,19 млрд долл - до 91,52 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за май этого года уменьшился в национальной валюте на 17,57 млрд грн - до 2,517 трлн грн, а в долларовом эквиваленте увеличился на 0,19 млрд долл, до 91,52 млрд долл.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что при этом государственный долг уменьшился на 16,86 млрд грн, а гарантированный государством долг уменьшился на 0,71 млрд грн. Согласно сообщению, доля госдолга в гривне по состоянию на конец мая 2021 года уменьшилась до 36,22%.

Читайте такжеДеньги вместо льгот. Почему адресная компенсация "бесплатного" проезда останется только в мечтахГосударственный долг по состоянию на конец мая составлял 2,241 трлн грн (81,50 млрд долл), из которых 41,11% составляет государственный внутренний долг (ОВГЗ), а 58,89% - государственный внешний долг, который состоит из кредитов международных финансовых организаций, еврооблигаций и другого внешнего долга.

Как сообщал УНИАН, Украине в течение 12 месяцев нужно выплатить по валютному госдолгу более 10 млрд долл. Потребности в финансировании может смягчить обсуждаемая Международным валютным фондом допэмиссия специальных прав заимствования на сумму до 650 млрд долл.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий