В гривневом сегменте рынка погашение основного долга и процентов во втором полугодии превысят 130 млрд грн.

Валютные выплаты Украины по государственному и гарантированному государством долгу превысят 10 млрд долл. в ближайшие 12 месяцев.

Об этом сообщается в июньском отчете о финансовой стабильности, опубликованном на официальном сайте Национального банка Украины.

«В течение следующих двенадцати месяцев только валютные выплаты правительства и НБУ по государственному и гарантированному государством долгу превысят 10 млрд долл. В гривневом сегменте рынка погашение основного долга и процентов во втором полугодии превысят 130 млрд грн», - сказано в отчете.

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Отмечается, что потребности в финансировании может смягчить обсуждаемая Международным валютным фондом дополнительная эмиссия специальных прав заимствования (СПЗ) на сумму до 650 млрд долл., которая призвана помочь в восстановлении мировой экономики от коронакризиса.

«В случае утверждения эмиссии Советом директоров МВФ Украина увеличит свои международные резервы на сумму около 2,7 млрд долл. Однако существует высокая вероятность, что эти средства поступят после периода пиковых выплат в сентябре, нет и однозначного ответа о возможности их использования для финансирования дефицита бюджета», - сказано в отчете.

По данным Министерства финансов, Украине в 2021 году предстоит выплатить по госдолгу 585,13 млрд грн.

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Автор: Богдан Слуцкий