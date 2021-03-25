Госагентство призвало граждан побыстрее обращаться в банки, поскольку наблюдается высокий спрос на участие в программе.

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины подписало договоры о взаимодействии по реализации госпрограммы "теплых" кредитов для населения в 2021 году с "Ощадбанком" и "Укргазбанком".

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Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

"Таким образом, "Ощадбанк" и "Укргазбанк" готовы начать в этом году выдачу населению "теплых" кредитов, часть которых возмещает государство", – сказано в сообщении.

Особенности выдачи "теплых кредитов"

Отмечается, что размер компенсации составляет 35% по энергоэффективным мероприятиям в частных домах и 20% при покупке твердотопливных котлов, с повышением этого размера до 35% для субсидиантов.

Госэнергоэффективности призвала граждан как можно скорее обращаться в банки, поскольку наблюдается высокий спрос на участие в программе.

"Как показывает опыт участников программы, комплексная термомодернизация дома дает лучший эффект - до 50% экономии на отоплении", - цитирует пресс-служба и.о. председателя Госэнергоэффективности Константина Гуру.

Что этому предшествовало

30 сентября 2020 года Кабинет министров продлил программу "теплых" кредитов еще на год, выделив на ее реализацию 150 миллионов гривень в госбюджете на 2021 год.

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Автор: Анна Бредихина