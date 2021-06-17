ГФС наложила арест на имущество подрядчика Департамента земельных ресурсов КГГА.

По информации пресс-службы ведомства, подрядчик нанес ущерб бюджету на сумму около 34 млн.

Как ранее сообщалось, сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры выявили факты в нанесении ущерба общине столицы.

Установлено, что директор одного из обществ г. Киева начиная с 2013 года умышленно, с целью получения неправомерной выгоды в виде пользования земельными участками, которые находятся в центре столицы, не оформил надлежащим образом правоустанавливающие документы с Департаментом земельных ресурсов КГГА, и не платил арендную плату за землю.

Также установлено, что служебные лица этого общества при представлении декларации по плате за землю за предыдущие годы, занижали площадь и нормативно денежную оценку земельных участков, что привело к неуплате в местный бюджет Украины в г. Киеве около 34 млн грн.

Сотрудники ГФС провели ряд обысков по месту жительства руководителя предприятия, в офисах предприятия и в помещении Департамента земельных ресурсов КГГА.

Проведенная судебно-экономическая экспертиза подтвердила размер причиненных убытков территориальной общине г. Киева в лице Киевского городского совета в сумме 19,5 млн грн.

Руководителю упомянутого общества сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 УК Украины. В настоящее время он объявлен в розыск.

Постановлением районного суда г. Киева, наложен арест на недвижимое имущество (помещение в г. Киеве), что на праве собственности принадлежит упомянутому СХД, с целью обеспечения гражданского иска.

Продолжается досудебное расследование.

“Идет системная кропотливая работа по установлению всех фактов хищения ресурсов местной общины Киева и уклонения от уплаты налогов разных подрядчиков и субподрядчиков. Уже есть доказательства, свидетельствующие о таком системном явлении как завышение реальной стоимости работ или услуг. Ненадлежащая организация в деятельности структурных подразделений КГГА повлекла убытки бюджета на сотни миллионов гривен. Все нарушения получат правовую оценку”, - отметил председатель ГФС Вадим Мельник.