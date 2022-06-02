Доходы от поставок российского газа в Европу с начала войны в Украине растут.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины падение объемов поставок газа из России в Европу не существенно ударило по экономике агрессора.

Доходы от поставок российского газа в Европу в первые два месяца войны в Украине растут по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает CNN.

Как сообщает издание, за первые пять месяцев 2022 года экспорт газа из РФ за пределы СНГ упал на 28%, а по итогам года ожидается снижение поставок еще на 20 млрд кубометров.

Однако, из-за роста цен на газ, импорт газа в ЕС из России за два месяца войны в Украине принес Москве 47 млрд долларов, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Как пишет издание, в S&P Global Commodity Insights заявили, что "маловероятно, что Россия станет получать значительно меньше доходов, пока не будут произведены дальнейшие сокращения поставок газа".

Шестой пакет санкций против РФ: что известно

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопровода "Дружба".

Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что санкции против России могут объявить уже 1 или 2 июня.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что до конца 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий.

2 июня 2022 года президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной.

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