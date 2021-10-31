Евро до конца года может подскочить даже до 32,2, прогнозирует эксперт.

Руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний рассказал, что гривня часто находится под усиленным давлением в финале года.

По его словам, гривня до конца года достигнет 27,12 или даже 27,5 по отношению к доллару, рассказал Позний "Сегодня".

Читайте такжеПеред выходными курс доллара пошел вниз"Евро в этом случае до конца года может подскочить до 31,7 или даже до 32,2", - прогнозирует эксперт.

Позний считает, что такая "перезарядка" инвесторов вряд ли изменит глобальный тренд гривни: она имеет высокие шансы на продолжение роста благодаря жесткой монетарной политике и повышенным темпам роста мировой экономики.

Ранее руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин прогнозировал, что курс гривни в ноябре будет колебаться в пределах 26,3-27 грн/долл., при этом на него будут влиять карантинные ограничения.

По его словам, гривня в последний торговый день октября сохраняет свои позиции вблизи отметки 26,3 грн/долл., и предложение валюты продолжает доминировать в период налоговых выплат.

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Автор: Ольга Робейко