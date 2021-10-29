Курс гривни к евро установлен на уровне 30,60 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 1 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,28 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 30,60 грн/евро, то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,25/26,27 грн/долл., к евро - на уровне 30,57/30,60 грн/евро.

Курс на 29 октября:

Национальный банк Украины на пятницу, 29 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,33 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на ноябрь:

Согласно прогнозам курс гривни в ноябре будет колебаться в пределах 26,3-27 грн/долл., при этом на него будут влиять карантинные ограничения.

Автор: Екатерина Жирий