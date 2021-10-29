Эксперт ожидает, что гривня по итогам октября удержит шестое место в мировом рейтинге самых сильных валют с начала 2021 года.

Курс гривни в ноябре будет колебаться в пределах 26,3-27 грн/долл., при этом на него будут влиять карантинные ограничения.

Об этом сообщил руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном УНИАН.

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По его словам, гривня в последний торговый день октября сохраняет свои позиции вблизи отметки 26,3 грн/долл., и предложение валюты продолжает доминировать в период налоговых выплат.

"В свою очередь импортеры не проявляют активности из-за эпидемиологических ограничений. Накануне стало известно, что Киев так же перешел в "красную зону" с масштабными ограничениями. Таким образом, баланс рынка остаётся за продавцами валюты, а гривня, вероятно, по итогам октября удержит шестое место в мировом рейтинге самых сильных валют с начала 2021 года", - сказал Шевчишин.

Он отметил, что на валютном рынке отсутствуют сильные покупатели. Нерезиденты, хотя и выходят из ОВГЗ, не оказывают масштабного влияния на тенденцию, поскольку стоят в пассивной покупке. В целом, с начала недели их портфель гривневых ОВГЗ сократился на 1,8 млрд грн, а с начала октября - на 4,7 млрд грн.

Аналитик сообщил, что сегодня рынок переваривает инфляционный отчет НБУ, который был опубликован накануне вечером. Согласно отчету, регулятор сохраняет прогноз инфляции, но подчеркивает, что для снижения уровня инфляции до 5% понадобятся более жесткие монетарные меры. Кроме того, рост цен на энергоресурсы будет оказывать угнетающее влияние на восстановление экономики в ближайшие два года.

"Ожидаем, что гривня закроет месяц в диапазоне 26,3-26,4 грн/долл., при этом волатильность на рынке сохранится. На ноябрь мы сохраняем девальвационные ожидания, однако локдауны по стране будут сдерживать покупки валюты. Вероятно, в ноябре гривня будет колебаться в диапазоне 26,3-27 грн/долл.", - резюмировал эксперт.

Курс на 29 октября:

Национальный банк Украины на пятницу, 29 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,33 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 29 октября, укрепился на 5 копеек – до 26,45 грн/долл.

Автор: Екатерина Жирий