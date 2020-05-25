В Украине утвердили перечень соцработников, которые получат доплаты

Предельный размер доплаты составляет до 100% от зарплаты работника.

Министерство социальной политики утвердило перечень должностей работников сферы социальной защиты населения, которым предусмотрены дополнительные, недавно установленные законодательством, надбавки к заработной плате.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены установлена доплата работникам, которые непосредственно оказывают социальные услуги по месту жительства подопечных, в предельном размере до 100% заработной платы.

Доплату в размере до 100% заработной платы смогут получить социальные педагоги/специалисты по социальной работе, специалисты по социальной помощи на дому, социальные работники, специалисты по физической реабилитации, а также практические психологи.

Отмечается, что персональный перечень работников, которым устанавливается соответствующая доплата, определяется руководителем учреждения сферы социальной защиты.

"Указанная доплата осуществляется за счет и в пределах расходов местных бюджетов, предусмотренных по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 мая заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила, что все регионы Украины, кроме Сумской и Хмельницкой областей, полностью выплатили 300-процентные надбавки за март медикам, которые лечат больных COVID-19.

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