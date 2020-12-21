Пересмотр алиментов вызван увеличением размера прожиточного минимума.

С 1 января 2021 года размеры алиментов на детей останутся без изменений. Эти выплаты зависят от прожиточного минимума, а он от 1 января также останется без изменений, поскольку вырос с 1 декабря. Рост прожиточного минимума и, соответственно, алиментов на детей 2021 года запланирован с 1 июля и 1 декабря.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Семейный кодекс Украины (ч. 2 ст. 182) предусматривает различные размеры алиментов на детей, которые должны быть определены решением суда. В частности, минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка должен составлять не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка с 1 января 2021 года (остался на уровне 1 декабря 2020 года):

для детей в возрасте до 6 лет - 960,50 гривни;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1197,50 гривни.

50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка от 1 июля 2021 года:

для детей в возрасте до 6 лет-1006,50 гривни;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1255 гривень.

50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка от 1 декабря 2021 года:

для детей в возрасте до 6 лет - 1050 гривень;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1309 гривень.

В то же время если плательщик алиментов имеет достаточный заработок, то по решению суда устанавливается минимальный рекомендованный размер алиментов на одного ребенка в размере 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

100-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка с 1 января 2021 года (остался на уровне 1 декабря 2020 года):

для детей в возрасте до 6 лет - 1921 гривня;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2395 гривень.

100-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка от 1 июля 2021 года:

для детей в возрасте до 6 лет-2013 гривень;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2510 гривень.

100-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка от 1 декабря 2021 года:

для детей в возрасте до 6 лет - 2100 гривень;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2618 гривень.

Что этому предшествовало

Общий прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц от 1 января 2021 года составит 2189 гривень.

Ближайший увеличение предусмотрено летом - с 1 июля прожиточный минимум составит 2294 гривни.

А с 1 декабря вырастет до 2393 гривень.

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Автор: УНИАН