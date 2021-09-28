При росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги размер субсидии будет повышаться автоматически.

Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021-2022 годов составит около 2 тысяч гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная во время пресс-конференции.

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"Мы тщательно проанализировали, как изменилось потребление коммунальных услуг, тарифы, доходы людей, и по результатам анализа ожидаем, что средний размер субсидии в 2021-2022 отопительном сезоне составит около 2 тыс. грн", - сказала министр.

Она отметила, что при росте тарифов на коммунальные услуги размер субсидии для получателей будет пересмотрен автоматически.

"Если человек не получал субсидий, но в результате повышения тарифов ему понадобилась такая помощь, то он может обратиться за ней в любой момент времени, и такому человеку субсидию назначат сразу в месяц обращения", - подчеркнула Лазебная.

По ее словам, в прошлом отопительном сезоне субсидию на оплату ЖКУ получали около 3 млн домохозяйств, и в министерстве ожидают, что в этом сезоне будет сопоставимая цифра. По состоянию на сегодня субсидия уже назначена почти 2,5 млн домохозяйств.

Субсидии в 2021 году:

23 сентября 2021 года Верховная Рада одобрила законопроект №6052 в первом чтении, который предусматривает выделение до конца текущего года 12 млрд грн субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Госбюджет-2022 и субсидии:

15 сентября 2021 года Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

В проекте государственного бюджета на 2022 год предусмотрено увеличение расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий по сравнению с показателями этого года на 3,2 млрд грн.

Автор: Екатерина Жирий