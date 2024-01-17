По словам банкиров, такое увеличение банковских депозитов бизнеса является аномальным.

Спрос украинского бизнеса на кредиты уменьшается. В то же время юридические лица активнее накапливают деньги на банковских счетах. По итогам 2023 года объем предоставленных юрлицам кредитов уменьшился на 2%, до 757,5 млрд грн. Если сравнивать с довоенным периодом, то сокращение ускорилось в 10 раз. В частности, по итогам 2022 года объем корпоративного кредитования снизился лишь на 0,2%, до 772,9 млрд грн.

Одновременно в прошлом году зафиксирован резкий рост сбережений на депозитах юрлиц – на 41%, до 1,3 трлн грн (гривна+валюта). В 2021 году депозитный портфель корпораций вырос лишь на 18%, до 769 млрд грн, а в 2022-м – на 17%, до 907,6 млрд грн, пишет Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на данные НБУ.

По словам банкиров, такое увеличение денежных накоплений бизнеса является аномальным. Эксперты отмечают, что для компании нормально иметь небольшой денежный запас на счетах. Но обычно большую часть средств предприятия все же вкладывают в развитие – закупается сырье, оборудование, расширяется производство, увеличиваются товарные запасы и т. д.

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"Теперь из общения с клиентами и из текущих цифр мы видим, что руководители украинских компаний не хотят развиваться. Нам подают гораздо меньше заявок на кредиты (дело не в отказе банков кредитовать), а вырученные свободные средства предприятия приносят к нам на счета и замораживают их там. Говорят, что готовы пока пожить на проценты и не двигать свой бизнес вперед... Ощущается большая бизнес-апатия " – пишет издание со ссылкой на председателя правления одного из банков.

По его словам, кто-то боится военных рисков, а кто-то решил взять паузу и переждать.

Кредитование в Украине

Председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов прогнозировал, что в 2024 году при благоприятных экономических, военных и политических условий ставки по банковским кредитам депозитами могут сократиться в среднем на 3%.

В то же время Национальный банк в декабре установил учетную ставку на уровне 15%, снизив ее с 16%. По словам главы НБУ Андрея Пышного, это решение согласовывалось с замедлением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий, что будет способствовать сохранению привлекательности гривневых инструментов для сбережений.

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