Продать доллар можно в среднем по курсу 37,60 грн, евро – 40,98 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 26 января, вырос на 5 копеек – до 38,25 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,60 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также подорожал на 5 копеек и составляет 41,80 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40,98 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подорожал на 5 копеек – до 38,30 грн/доллар (продать доллар можно за 38,20 грн). Курс евро в обменниках, в свою очередь, подешевел на 5 копеек, до 41,85 грн/евро (курс продажи – 41,60 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 26 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,58 грн/долл. Таким образом, гривня ослабилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 40,92 грн/евро. То есть гривня ослабилась на 4 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

Вчера, 25 января, глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15% и это решение согласуется с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости и сохранения умеренной инфляции в 2024 году.

Вас также могут заинтересовать новости: