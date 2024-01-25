Ситуация на валютном рынке в феврале может быть достаточно прогнозируемой – без значительных курсовых взлетов или падений.

На валютный рынок в феврале будет влиять ряд экономических и военных факторов, а курсовые колебания на наличном рынке будут в диапазоне 37,5-39,5 грн/долл. и 40-43 грн/евро.

Как рассказал УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, сейчас трудно определить все обстоятельства, которые могут повлиять на валютный рынок в феврале, однако можно выделить основные факторы, которые так или иначе скажутся на рынке.

По его словам, на курс будет влиять стратегия НБУ – главным образом речь идет о продлении действия режима "управляемой гибкости" с ситуативным вмешательством регулятора на межбанк в случае возникновения дисбаланса между спросом и предложением. По оценкам эксперта, объем валютных интервенций в феврале может составить до 3 млрд долларов, однако не исключено, что еженедельные расходы могут достичь 800-900 млн долларов, как это было месяцем ранее.

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Также влияние на валютный рынок окажет международная финансовая помощь.

"Именно в феврале могут быть приняты два важных решения о программах поддержки от ЕС на €50 млрд и пакет помощи от США на $61 млрд. Кроме того, уже анонсировано, что США может выделить 11,8 млрд долл. на социальные расходы и поддержку экономики. В контексте помощи также следует рассматривать проект закона США о конфискации 300-миллиардных замороженных активов страны-агрессора", – сказал банкир.

Лесовой подчеркнул, что такие решения позволят Украине не только выжить в условиях войны, покрыв большую часть бюджетных расходов, но и сосредоточить усилия на развитии экономики.

Другим весомым фактором банкир назвал развитие экспортного потенциала и экономики в целом.

"Эпопея с блокированием западной границы продолжается до сих пор. Конечно, самый главный негатив – это не только проблемы с доставкой экспортируемых товаров/продукции, но и неконтролируемость "блокады", невозможность окончательно решить этот вопрос. Важным также будет безопасность экспорта зерна новым зерновым коридором", – отметил он.

Кроме того, по словам эксперта, не стоит отвергать сугубо иррациональный фактор – общественные настроения, формирование которых происходит в зависимости от внешних факторов, внутриполитических обстоятельств, а также под действием враждебных ИПСО, ведь для валютного рынка важно "общественное спокойствие", отсутствие ажиотажных настроений и паники, способных обвалить любую даже самую крепкую валюту мира.

Если же говорить об основных характеристиках валютного рынка в феврале, то они могут быть такими:

курсовые колебания на наличном рынке будут в диапазоне 37,5-39,5 грн/$ и 40-43 грн/€;

будет продолжаться процесс курсовой конкуренции между финучреждениями на наличном рынке за покупателя: разница между курсами покупки не превысит 0,1-0,2 грн;

другая ситуация может сложиться с курсами продажи валюты: разница между курсами покупки и продажи в коммерческих банках не превысит 0,6 грн, а в обменных пунктах вполне возможно, что спред будет выше 1 грн;

текущие курсовые изменения на наличном рынке не превысят 0,3-0,5 грн.

"Таким образом, ситуация на валютном рынке может быть достаточно прогнозируемой – без сенсационных курсовых взлетов или падений. Тем не менее, каждый из факторов, который будет формировать конъюнктуру рынка, может влиять на него как положительно, так и отрицательно. А факторы войны и их влияние предсказать достаточно сложно. Главный вывод –пока отсутствуют экономические основания для валютного "безумия": курсовые показатели будут вполне вменяемыми", – резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева 25 января подорожал на 5 копеек – до 38,25 грн/доллар (продать доллар можно за 38,17 грн). Курс евро в обменниках подорожал на 20 копеек, до 41,90 грн/евро (курс продажи – 41,70 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 25 января подорожал на 5 копеек – до 38,05 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 41,85 грн за евро.

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