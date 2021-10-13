Курс гривни к евро установлен на уровне 30,45 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 18 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,34 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 30,45 грн/евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,34/26,36 грн/долл., к евро - на уровне 30,45/30,47 грн/евро.

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Национальный банк Украины на среду, 13 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,35 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на октябрь:

Банкиры считают, что в октябре гривна ослабнет и курс доллара снова пойдет вверх.

Новое укрепление гривны эксперты назвали "аномальным", учитывая увеличение стоимости энергетического импорта в стране и рост доходности американских облигаций, что обычно плохо сказывается на национальной валюте.

Укрепление гривны происходит благодаря выручке аграриев и металлургов, а также предложений от IT-сферы первой половины месяца.

Автор: Екатерина Жирий