Курс гривни к евро установлен на уровне 30,43 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 13 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,35 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,43 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,34/26,36 грн/долл., к евро - на уровне 30,43/30,46 грн/евро.

Курс на 12 октября:

Национальный банк Украины на вторник, 12 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,36 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз:

Банкиры считают, что в октябре гривня ослабнет и курс доллара снова пойдет вверх.

Автор: Екатерина Жирий