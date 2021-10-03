Банкиры считают, что курс национальной валюты в октябре может незначительно уступить доллару США.

В сентябре 2021 года гривня удержала свои позиции на валютном рынке, однако уже октябре ожидается колебание курса доллара.

Такой прогноз озвучил главный менеджер по макроэкономическому анализу "Райффайзен Банка" Сергей Колодий, сообщает "НВ Бизнес".

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"Ожидаемые многими аналитиками в сентябре незначительная девальвация и переход курса в диапазон 27,0−27,5 не состоялись. Сентябрьский среднемесячный курс доллара США даже несколько ниже 26,78 грн, зафиксированных в августе", — рассказал Колодий.

Эксперт отметил относительно высокие цены на продукты отечественного экспорта в летние месяцы, что отразилось на сентябрьских поступлениях валюты.

Также по мнению эксперта на курс повлиял рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур.

В то же время директор департамента казначейских и инвестиционных услуг "Укрэксимбанка" Антон Болдырев считает, что гривня вышла на свой максимум относительно доллара США в текущем году.

"Ключевым положительным фактором для гривни является наличие значительного предложения иностранной валюты от экспортеров, в частности аграриев. Так, на сентябрь приходится примерно 46% общего экспорта пшеницы в текущем сезоне. Другими благоприятными факторами является предоставление макропомощи ЕС на 600 млн евро, ожидаемое начало виртуальной миссии МВФ в Украине", — сказал банкир.

Главный эксперт департамента казначейства и финансовых институтов "ОТП Банка" Антон Куринной читает, что на курс гривни влияет политика НБУ. "Борьба НБУ с инфляцией также дала плоды, так как регулятор изменил подход к объемным выкупам валюты, давая шанс укрепиться гривне", — сказал он.

Банкиры также отметили, что курс национальной валюты в октябре может незначительно уступить доллару США.

Курс на 4 октября:

Национальный банк Украины на понедельник, 4 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,61 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Предыдущие прогнозы:

Эксперты прогнозировали, что к концу сентября 2021 года курс доллара выйдет на новые цифры.

Согласно прогнозу правительства, в 2021 году обменный курс гривни к доллару США ожидается на уровне 28 грн/долл. с последующим падением до 28,6 грн/долл. в 2022 году.

Автор: Елена Коваленко