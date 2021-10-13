Укрепление гривны происходит, в частности, благодаря выручке аграриев и металлургов.

Эксперты считают аномальным укрепление гривны к доллару на фоне увеличения стоимости энергетического импорта в страну и роста доходности американских облигаций.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

По словам директора аналитического департамента Eavex Capital Дмитрия Чурина, такие тенденции наоборот обычно негативно оказывают давление на курс национальной валюты.

Так, рост американских гособлигаций привели к укреплению доллара к другим иностранным валютам с 1,30% до 1,61%.

Читайте такжеМВФ значительно ухудшил прогноз для Украины до конца года"Рост доходности гособлигаций США сопровождается расширением спреда к гособлигациям других развитых стран, включая Германию. Все это выглядит достаточно логичным, учитывая довольно жесткую монетарную позицию Федеральной системы США и мягкую монетарную позицию Европейского центробанка", – поясняет аналитик.

За последний месяц курс евро к доллару снизился примерно на 2%, поэтому доллар к гривне должен быть на несколько процентов выше, замечает Чурин.

Почему растет курс гривны

Как уточняет главный дилер департамента казначейства и финансовых рынков ОТП Банка Антон Куринный, укрепление гривны происходит благодаря выручке аграриев и металлургов, а также предложений от IT-сферы первой половины месяца.

Сейчас на рынке не хватает спроса, чтобы подняться, а упасть пока не дает регулятор, ответил Куринный.

"Высокие цены на газ и другие энергоносители в мире привели к резкому снижению их покупки импортерами, соответственно, спрос на валюту с их стороны резко уменьшился. Поэтому в ближайшее время мы не ожидаем резких изменений курса, как это традиционно было в прошлые годы", – добавил аналитик Ярослав Кабин из Идея Банк.

Курс 13 октября

Национальный банк Украины на среду, 13 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,35 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Виолетта Орлова