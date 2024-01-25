За два года превысили целевой показатель в 3 млрд евро.

В 2023 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) направил в Украину рекордную сумму в 2,1 млрд евро. За год до этого, в 2022-м, сумма составляла 1,7 млрд евро. Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

"ЕБРР, крупнейший институциональный инвестор Украины, который существенно увеличил инвестиции в Украину после российского вторжения в феврале 2022 года, завершил год, превысив свой целевой показатель в 3 млрд евро для страны на 2022-23 годы, достигнув цели в октябре", – отметили в финучреждении.

Также отмечается, что в прошлом году управляющие одобрили решение об увеличении капитала банка на 4 млрд евро, в результате чего его капитальная база вырастет до 34 млрд евро, чтобы продолжить поддержку Украины.

Видео дня

Ожидается, что инвестиции в Украину в военное время будут продолжаться на уровне около 1,5 млрд евро в год, а увеличение капитала позволит удвоить объемы деятельности, когда начнется восстановление страны.

В течение 2022-2023 годов ЕБРР мобилизовал для Украины почти 1,6 млрд евро донорских средств, включая нефинансируемые гарантии. Помимо значительных взносов от отдельных доноров, в частности, Канады, Норвегии, Испании и Нидерландов, Евросоюз предоставил почти половину донорских ресурсов.

В Украине ЕБРР инвестирует в пять направлений: энергетика, критическая инфраструктура, продовольственная безопасность, торговля и поддержка частного сектора.

Инвестиции для Украины

Ранее УНИАН писал, что Европейский банк реконструкции и развития выделит Украине 150 млн евро для поддержки НЭК "Укрэнерго" в прохождении отопительного сезона.

Швеция выделит Украине 1,4 миллиарда крон (более 134 миллионов долларов). Средства пойдут на поддержку населения в зимний период.

Вас также могут заинтересовать новости: