Это будет самая большая на сегодня поддержка в рамках двусторонней помощи Киеву от Стокгольма.

В понедельник, 11 декабря, в правительстве Швеции заявили о выделении Украине 1,4 миллиарда крон (более чем 134 миллионов долларов). Средства, в частности, пойдут на поддержку населения в зимний период

Новый пакет помощи представили премьер-министр страны Ульф Кристерссон и министр помощи Йохан Форсселл, сообщает SVT.

"Это самая большая на сегодня поддержка в рамках двусторонней помощи Швеции Украине", – отметил Кристерссон.

Видео дня

Большая часть денег – 900 миллионов крон (86 миллионов долларов) – пойдет в фонд Всемирного банка для восстановления Украины. Фонд поддерживает инфраструктуру Украины в сферах энергетики, жилья, здравоохранения и транспорта.

Средства из бюджета помощи Швеции пойдут, в частности, на закупку оборудования для отопления и передачи мощностей в украинской электросети. Также речь идет о других мероприятиях, которые помогают украинцам пережить зиму, к примеру, создание убежищ.

По словам Форссела, именно это пользовалось спросом со стороны украинской стороны.

"Этим пакетом мы хотим помочь Украине как построить новое, так и отремонтировать разрушенное", – подчеркнул Форсселл.

Помощь Украине от ЕС

Ранее УНИАН писал, что Европейский Союз найдет способы предоставить большую финансовую поддержку Украине, даже если Венгрия наложит вето на нее.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать шаги по предоставлению Киеву 50 миллиардов евро в виде бюджетной поддержки до 2027 года и по евроинтеграции. Одновременно Украина в значительной мере полагается на экономическую помощь Запада.

Вас также могут заинтересовать новости: