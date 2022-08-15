Ключевая задача – нахождение средств, в том числе с помощью партнеров-стран, чтобы профинансировать дефицит бюджета.

Бюджет на 2023 год будет чрезвычайно жесткий, однако это бюджет возможностей в условиях войны.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр финансов Сергей Марченко.

Ключевая задача – нахождение средств, в том числе с помощью партнеров-стран, чтобы профинансировать дефицит бюджета.

"Не будет расходов, которые не будут пересмотрены. По всем сферам однозначно будет пересмотр всех расходов, оптимизация. У нас бюджет получается с одной стороны очень сложный, потому что сложный год, сложные макропоказатели, которые трудно объективно оценить, много неизвестных. Но с другой стороны – достаточно простой. Потому что мы должны профинансировать пенсии пенсионерам, зарплаты медикам, педагогам, социальная защита граждан, выплаты внутренне перемещенным лицам и средства на военную кампанию, на армию", - рассказал Марченко.

Напомним, правительство готовит законопроект о дополнительном сбор на импортные товары в Украине. По расчетам правительства, это должно уменьшить спрос на импортные товары и давление на гривну.

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