Несмотря на падение крипторынка, несколько токенов стали очень популярными.

Рынок криптовалют переживает худшее начало года в своей истории, теряя за первые 2 недели с начала года капитализацию, равную ВВП Финляндии.

Однако не все так плохо на рынке. Как сообщает РБК крипто, некоторые токены смогли значительно подорожать за последнюю неделю. Существенно выросла цена Ninneko (NINO), Vidulum (VDL) и Solid Protocol (SOLID).

Ninneko

Несмотря на падение крипторынка, цена токена Ninneko выросла на 280%. 13 января альткоин торгуется по $0,22. Криптовалюта обновила исторический максимум выше $0,82 в конце ноября прошлого года. К слову, с того времени ее стоимость снизилась на 72%.

Ninneko – это ролевая NFT-игра в сети Binance Smart Chain (BSC), в которой игроки могут получать невзаимозаменяемые токены.

Vidulum

За последние месяц стоимость токена Vidulum увеличилась на 1167%. Вслед за обвалом биткоина криптовалюта обновила исторический максимум выше $0,79. Сегодня она торгуется на уровне $0,61 (снижение на 22% от максимума).

Vidulum – это как приложение, так и криптовалюта, где пользователи могут управлять своими закрытыми ключами через веб-кошелек с несколькими активами.

Solid Protocol

Также стоит отметить, что большую популярность приобрел Solid Protocol – за неделю токен вырос почти на 700%. 13 января альткоин торгуется по $0,007. Месяцем ранее криптовалюта установила исторический максимум выше $0,034. С того момента ее стоимость снизилась на 79%.

Solid Protocol – это экосистема для торговли и обмена криптовалютой, построенная на базе блокчейна Solana. Пятая по величине криптовалюта считается одним из ключевых конкурентов Ethereum.

Читайте такжеИзвестный трейдер предупредил о шатком положении популярной среди украинцев криптовалютыРанее один из самых известных криптовалютных трейдеров Остин Арнольд перечислил шест криптовалют, которых в 2022 году ждет успех. Он убежден, что наибольший рост в последующие 12 месяце покажут токены Solana, Polkadot, Cardano, Polygon, Chainlink и Aave.

Аналитики также назвали, какие криптовалюты исчерпали потенциал роста, а также монеты, способные подорожать в краткосрочной перспективе.

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