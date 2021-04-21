Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке - на 13,1%.

Цены на жилье в Украине в январе-марте этого года, по сравнению с январем-мартом 2020 года, выросли на 11,4%, сообщила Государственная служба статистики.

В частности, цены на первичном рынке недвижимости выросли на 9,8%, на вторичном – на 12,4%.

На первичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 10,8%, двухкомнатные – на 7,9% и трехкомнатные – на 11,7%.

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На вторичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 12,3%, двухкомнатные – на 13,1% и трехкомнатные – на 11,8%.

С начала года цены на жилье в Украине выросли на 5,6%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, цены на жилье в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, выросли на 8,8%. В частности, цены на первичном рынке недвижимости выросли на 6,9%, на вторичном – на 9,8%.

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Автор: Павел Степанец