Цены на жилье в Украине в январе-марте этого года, по сравнению с январем-мартом 2020 года, выросли на 11,4%, сообщила Государственная служба статистики.
В частности, цены на первичном рынке недвижимости выросли на 9,8%, на вторичном – на 12,4%.
На первичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 10,8%, двухкомнатные – на 7,9% и трехкомнатные – на 11,7%.
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На вторичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 12,3%, двухкомнатные – на 13,1% и трехкомнатные – на 11,8%.
С начала года цены на жилье в Украине выросли на 5,6%.
Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщал УНИАН, цены на жилье в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, выросли на 8,8%. В частности, цены на первичном рынке недвижимости выросли на 6,9%, на вторичном – на 9,8%.
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