За прошлую неделю криптовалюта подорожала на 13%, а ее капитализация достигла $430 млрд.

Самая дорогая криптовалюта в мире – биткоин – продолжает расти в цене после того, как в начале месяца она обвалилась до локального минимума в $18,5 тыс.

По данным CoinMarketCap, за прошлую неделю стоимость криптовалюты выросла на 13%, и на 3% – за последние сутки. По состоянию на 16:00 по Киеву биткоин торгуется на уровне в $22,4 тыс.

В свою очередь, Ethereum, второй самый дорогой криптоактив, наоборот, за последние 24 часа потерял 3%. Впрочем, "эфир" все равно продолжает демонстрировать положительную динамику – за прошлую неделю актив подорожал на 10%.

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Среди десяти криптовалют с самой большой рыночной капитализацией, помимо биткоина и эфира, больше всего "просели" USDT (-0,2%), XRP (-0,7%) и Cardano (-1,4%). В свою очередь Solana, которую называют "убийцей эфира", за последние сутки подорожала на 10%.

Отметим, что в конце августа аналитики предупреждали, что текущая ситуация на рынке открывает возможности для покупки криптовалюты. Отмечалось, что последние снижения являются отрицательным в краткосрочной перспективе, но указывает на возможность покупки биткоина в начале сентября.

Ранее УНИАН уже рассказывал, что на 13-15 сентября запланировано обновление сети под названием "Слияние", которое станет важной вехой в развитии Ethereum. Ожидается, что этот шаг сделает сеть более быстрой и энергоэффективной.

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