На 13-15 сентября запланировано обновление сети под названием "Слияние", которое станет важной вехой в развитии Ethereum.

Вторая по популярности цифровая монета в мире – Ethereum – принялась дорожать. За сутки "эфир" прибавил около 7% – курс подобрался к отметке в 1700 долларов.

В то же время, по данным CoinMarketCap, капитализация криптовалюты вновь превысила $200 млрд при суточных объемах торгов в $15,5 млрд.

Ethereum принялся дорожать после того, как создатель криптовалюты Виталик Бутерин сообщил, что масштабное обновление сети под названием "Слияние" запланировано на 13-15 сентября. Блокчейн перейдет на модель Proof-of-Stake, оставив майнинг в прошлом. Ожидается, что этот шаг сделает сеть более быстрой и энергоэффективной.

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Также важным последствием перехода на PoS станет выбытие из игры криптомайнеров. Это может значительно повлиять на конъюнктуру рынка в краткосрочной перспективе, а также нормализировать ситуацию на рынке графических адаптеров.

Отметим, что и биткоин, и Ethereum по-прежнему стоят лишь 60% и 70% соответственно от своих рекордных максимумов. Крипторынок, начиная с 2022 года, страдает от множества банкротств и проблем с ликвидностью, а также неудачных проектов, которые привели к тому, что капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.

Ранее эксперты рынка советовали инвесторам потихоньку избавляться от мемной крипты. Отмечается, что с дальнейшим формированием крипторынка неминуемо его естественное очищение от такого рода проектов-пустышек.

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