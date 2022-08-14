Крупнейшая криптовалюта выросла на 2,2% 14 августа до 25 тысяч 31 доллара.

Впервые с середины июня Bitcoin ненадолго превысил 25 тысяч долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что крупнейшая криптовалюта выросла на 2,2% в воскресенье, 14 августа, до 25 тысяч 31 доллара, самого высокого уровня с 13 июня. По состоянию на 6 утра по нью-йоркскому времени цена составила 24 750 долларов.

Специалисты объясняют рост Bitcoin пятый день подряд данными индекса потребительских цен в США, которые оказались ниже ожидаемых. Однако, стоимость криптовалюты все еще на 46,5% ниже ее цены на начало 2022 года.

Еще одна криптовалюта – Ethereum – впервые с 31 мая выросла на 2% до 2030 долларов, превысив 2000 долларов. Причина – оптимистические прогнозы по завершению долгожданного обновления программного обеспечения его блокчейна, известного как Merge.

Напомним, в июне Bitcoin резко упал в цене. Стоимость криптовалюты снизилась до отметки 24 888 доллара, что было минимумом за 18 месяцев.

По словам экспертов, падение Bitcoin объясняется рекордными показателями инфляции, а также решением ФРС поднять ставку. В связи с этим и другие криптовалюты упали в цене.

На фоне обвала на крипторынке компания Celsius временно остановила все переводы и вывод средств.

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