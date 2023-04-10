Планируется, что новая пошлина положит конец импорту металла из России в США.

Сегодня, 10 апреля, вступила в силу 200%-я пошлина на ввоз в США алюминиевой продукции, в которой присутствует металл российского происхождения.

Как сообщает российский "Интерфакс", пошлина распространяется на продукцию независимо от ее номинального происхождения.

Планируется, что новая пошлина положит конец импорту металла из России в США, так как компании страны-агрессора занимаются демпингом на американском рынке США, нанося ущерб американским компаниям.

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Крупнейшим производителем алюминия в РФ и вторым в мире (вне Китая) является компания Русал с долей на глобальном рынке около 6%. В 2022 году на долю США пришлось 4,6% выручки Русала (в 2021 году — 6,2%). Алюминий из РФ составлял около 10% от общего объема импорта США.

Война и борьба США с российским аллюминием

7 сентября 2022 года страны ЕС и США увеличили импорт российского никеля и алюминия. За период с марта по июнь объем импорта вырос на целых 70%.

Общая стоимость продукции из этих металлов составила 1,98 миллиарда долларов. При этом указано, что Запад ввел санкции на широкий спектр российских товаров, людей и учреждений, но пощадил металлургию.

6 октября 2022 года Лондонская биржа металлов заблокировала поставки из России.

6 февраля 2023 года появилась информация о том, что США планируют ввести 200% пошлину на российский алюминий.

27 февраля 2023 года США ввели 200% пошлину на алюминий из РФ. Указ подписал президент США Джо Байден.

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