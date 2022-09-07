За период с марта по июнь объем импорта вырос на целых 70%

Европейский союз и США увеличили объемы импорта алюминия и никеля из Российской Федерации после 24 февраля. На ситуацию не повлиял даже логистические проблемы из-за санкций против РФ.

Об этом сообщает Reuters.

По данным журналистов, импорт алюминия и никеля в ЕС и США в течение марта-июня вырос на целых 70%. Общая стоимость продукции из этих металлов составила 1,98 миллиарда долларов. При этом указано, что Запад ввел санкции на широкий спектр российских товаров, людей и учреждений, но пощадил металлургию.

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"Хотя мы не прогнозируем наших санкционных действий, нет ничего, что могло бы увеличить цену за неоправданную войну Путина против Украины", - заявил представитель Госдепа США.

По мнению экспертов, США и ЕС не вводят санкции в отношении недрагоценных металлов РФ, потому что помнят о проблемах для строительного, автомобилестроительного и энергетического секторов, возникших из-за санкций президента Дональда Трампа в отношении российского алюминия в 2018 году.

Как ранее сообщал УНИАН, 1 апреля лондонская биржа металлов перестала размещать на своих складах в Великобритании российские металлы из-за войны в Украине. Речь идет про алюминий от "Русала" и медь от "Норильского никеля".

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