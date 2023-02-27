Российская алюминиевая промышленность является ключевой частью оборонно-промышленной базы агрессора.

США ввели пошлину на импорт алюминия из России в размере 200%. Указ подписал президент США Джо Байден.

Как сообщается на сайте Белого дома, пошлина начнет действовать с 10 марта 2023 года, а через месяц распространится на товары, изготовленные из российского алюминия в третьих странах.

Как отмечают в Белом доме, война России против Украины повлекла за собой рост мировых цен на энергоносители, что нанесло прямой ущерб алюминиевой промышленности США.

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Российская алюминиевая промышленность является ключевой частью оборонно-промышленной базы России и играет важную роль в поставке России оружия и боеприпасов, используемых в войне.

Война в Украине и российский алюминий

7 сентября 2022 года стало известно о том, что после российскоого вторжения в Украину ЕС и США увеличили объемы импорта алюминия и никеля из страны-агрессора.

6 октября 2022 года Лондонская биржа металлов заблокировала поставки из России. Введенные LME ограничения – самые значительные для российских поставок на мировой рынок металлов. Металлы, включая медь, цинк и алюминий, до этого момента не попали под санкции США или Европы.

6 февраля 2023 года стало известно о том, что США готовятся ввести 200-процентные пошлины на алюминий российского производства, чтобы оказать давление на Москву в связи с приближением годовщины вторжения в Украину.

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