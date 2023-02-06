Такие тарифы фактически прекратят импорт металла из России в США.

США готовятся ввести 200-процентные пошлины на алюминий российского производства уже на этой неделе, чтобы оказать давление на Москву в связи с приближением годовщины вторжения в Украину.

Этот шаг рассматривался в течение нескольких месяцев, сообщили люди, которые попросили не называть их имен, пишет издание Bloomberg.

Источники утверждают, что США также нацелены на российский металл, потому что Москва демпингует алюминий на рынке США и наносит ущерб американским компаниям.

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Такие крутые тарифы фактически прекратят импорт металла из России в США. Россия является вторым по величине производителем металла в мире, а поставляемый из России алюминий традиционно составляет около 10% от общего объема импорта США.

Совет национальной безопасности Белого дома не сразу ответил на запросы о комментариях.

Санкции против российской металургии: подробности

Европейский союз и США увеличили объемы импорта алюминия и никеля из Российской Федерации после 24 февраля. На ситуацию не повлияли даже логистические проблемы из-за санкций против РФ.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Лондонская биржа металлов (LME) заявила о том, что ограничит новые поставки меди и цинка от российской Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и принадлежащего ей Челябинского цинкового завода.

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