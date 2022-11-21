Сейчас средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице составляет 9,5 тыс. грн.

15 ноября, в день новых массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре, спрос на съемные квартиры в Киеве упал на 27% по сравнению с предыдущим месяцем.

Как отметили эксперты ресурса по аренде квартир в столице Bird вместе с падением спроса происходит и падение цен на аренду квартир. Сейчас средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 9 тыс. 500 грн, что на 5% меньше, чем месяцем ранее.

Вместе с тем двухкомнатную квартиру можно снять на 12,5% дешевле, а трехкомнатную - на 12%, за 14 тыс. и 22 тыс. грн соответственно.

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Аренда квартир в Киеве: как полномасштабная война РФ против Украины повлияла на рынок жилья

Как сообщал УНИАН, накануне 24 февраля стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице имела медианное значение 13 тыс. грн, двухкомнатной - 21 тыс. 600 грн, трехкомнатной - 46 тыс. 100 грн.

Летом стало известно, что рынок недвижимости в Киеве обвалился сильнее, чем в 2014 году.

"Из-за военной агрессии России в Украине рынок аренды в столице подвергся огромному удару. В феврале 2022 года медианная стоимость аренды в долларовом эквиваленте составляла 11 долл./ кв. м. Но с началом войны цены резко начали падать. Так, в марте 2022 года медианная стоимость квадратного метра составила 9 долл., в апреле - 7 долл./кв. м., в мае – 6 долл./ кв. м. В целом, по сравнению с довоенным периодом, медианная стоимость аренды в столице упала на 45,4%", - сообщали эксперты.

В октябре стало известно, что в Киеве ассортимент квартир под аренду снизился на 14%.

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