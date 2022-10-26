Стоимость арендованного жилья в большинстве районов столицы еще не достигла довоенного уровня.

По состоянию на 17 октября в Киеве ассортимент квартир под аренду снизился на 14%.

Об этом УНИАН сообщили в аналитической службе "OLX Недвижимость".

"В начале месяца выбор квартир в столице насчитывал более 19 тысяч объявлений. Однако по состоянию на 17 октября, когда Киев во второй раз подвергся атаке, ассортимент снизился на 14%. Наиболее ощутимо предложения уменьшились в Деснянском (23%), Дарницком (21%) и Днепровском (19%) районах. В то же время меньше всего ситуация изменилась на Печерске и в Шевченковском районе - объявлений стало меньше на 10% и 12% соответственно", - говорится в сообщении.

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При этом, по данным аналитиков, резкого изменения стоимости аренды не произошло. К примеру, за однокомнатные квартиры в Голосеевском и Шевченковском районах арендодатели в течение двух недель октября предлагали аренду по стоимости 12 - 12,5 тыс. грн, в Соломенском и Дарницком - на уровне 10 тысяч грн, в Деснянском и Днепровском - 6 тысяч и 9 тысяч грн соответственно.

Если сравнивать две недели, когда столица подверглась российским обстрелам, с аналогичным периодом в мирном январе 2022 года, то эксперты отмечают, что сейчас стоимость аренды в большинстве районов еще не достигла довоенного уровня.

"Самые популярные квартиры - однушки - больше всего "упали" в цене в Святошинском и Деснянском районах - на почти 14%. Если же сравнивать с октябрем прошлого года, то разница еще более разительная. Так, цена аренды в вышеупомянутых районах Киева за год меньше на 22% в Деснянском и на 19% в Святошинском", - сообщили аналитики.

В целом, по их словам, по сравнению с прошлым годом, сейчас выбор помещений намного больше. Согласно январю, ассортимент квартир в Киеве вырос почти на половину, а в соответствии с октябрем 2021 года - вообще вдвое, и по состоянию на 17 октября составил 5 тысяч 060 объявлений.

По подсчетам экспертов, за год выбор среди однокомнатных квартир на левом берегу Киева расширился на 39%, на правом - на 32%. Ассортимент двухкомнатных квартир по оба берега Днепра по состоянию на 17 октября увеличился на 18% в соответствии с аналогичным периодом прошлого года.

"А вот трехкомнатных квартир - наоборот - уменьшилось на 5,5% на левом берегу и на почти 8% на правом. Вероятно, спрос на большую жилую площадь вызван внутренней миграцией крупных семей из прифронтовых регионов", - добавили эксперты.

Аренда квартир в Украине

Как сообщал УНИАН, в последнюю неделю августа в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях средняя стоимость аренды квартир по сравнению с началом месяца выросла на 5-10%.

В сентябре аналитики предупреждали, что в Украине подскочат цены на аренду однокомнатных квартир. В нашем государстве началась вторая волна миграции, отмечали эксперты.

В октябре РФ совершила несколько массированных ракетных ударов по Украине. Рашисты ударили по многим городам, среди которых был и Киев. 17 октября в сторону столицы летели 28 дронов, долетели - 5. Под завалами дома, куда ударил "камикадзе", оказались люди.

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