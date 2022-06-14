Рынок недвижимости в Киеве обвалился сильнее, чем в 2014 году.

За период полномасштабной войны медианная стоимость аренды жилья в Киеве упала более чем на 45%.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба портала поиска недвижимости Address.ua.

"Из-за военной агрессии России в Украине рынок аренды в столице подвергся огромному удару. В феврале 2022 года медианная стоимость аренды в долларовом эквиваленте составляла 11 долл./кв. м. Но с началом войны цены резко начали падать. Так, в марте 2022 года медианная стоимость квадратного метра составила 9 долл., в апреле – 7 долл./кв. м., в мае – 6 долл./ кв. м. В целом, по сравнению с довоенным периодом, медианная стоимость аренды в столице упала на 45,4%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае в столице цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир составила 7 долл., двухкомнатных – 6 долл., трехкомнатных – 5 долл.

По словам аналитиков, как и до войны, так и во время нее, самым дорогим районом Киева для аренды является Печерский район – 468 долл. за объект, или 8 долл./кв. м. А минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе – 219 долл. за квартиру, или 5 долл./ кв. м.

"В условиях военной угрозы и выезда большого количества киевлян в другие регионы Украины и за границу, столичный рынок недвижимости обвалился сильнее, чем в кризисные 2014-2015 годы. За период с января по май 2022 года уровень медианных цен снизился на 41%, тогда как в 2014 году цены снизились на 26%, а за весь двухлетний кризисный период – на 38%", - отметил директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук.

По его словам, ожидать каких-либо улучшений на рынке аренды жилья в ближайшие месяцы не приходится. Поскольку незначительный объем спроса будет сформирован за счет внутренне перемещенных лиц и людей, которые возвращаются в Киев, но этого будет недостаточно для полноценного оживления рынка.

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 18 мая цены на долгосрочную аренду жилья в Киеве снизились, а в западных областях Украины наоборот выросли. 88% арендодателей сдают в долгосрочную аренду свои квартиры. Для 85% владельцев это основной или дополнительный вид заработка.

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