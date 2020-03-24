НБУ рассказал о хороших новостях: колебания на валютном рынке ослабли

Нацбанк в понедельник для поддержки гривни продал на межбанке всего 50 млн долл.

Национальный банк Украины в понедельник, 23 марта, продал на межбанковском валютном рынке всего 50 млн долл. для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, в отличие от прошлых недель, когда регулятор продавал по 100-300 млн долл. ежедневно.

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Как сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook, интенсивность колебаний на валютном рынке ослабла, и рынок выглядит более сбалансированным, что является положительным сигналом.

"Хорошая новость также в том, что в последние дни мы наблюдаем увеличение количества продавцов валюты на межбанковском рынке. Кроме этого, ощутимо упал спрос на валюту со стороны физических лиц", - отмечается в сообщении.

В частности, в последние дни прошлой недели украинцы покупали валюты столько же, сколько и продавали, тем самым не формируя дополнительного давления на гривню.

"Также верим в положительные новости - как постепенное обуздание коронавируса в мире, так и заключение новой программы с МВФ, которая будет сигналом о продолжении реформ в Украине", - подчеркнули в НБУ.

Как сообщал УНИАН, на украинском валютном рынке две неделинаблюдался повышенный спрос на валюту, вызванный ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса.

В НБУ заявили, что не будут вводить ограничения на валютном рынке Украины и продолжат сглаживать чрезмерные колебания посредством продажи валюты из резервов.

На позапрошлой неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 млн долл., а на минувшей – более 1 млрд долл.

По информации НБУ, текущий объем резервов превышает 24 млрд долл.

В 2019 году Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 млрд долл.